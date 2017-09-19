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16:20 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти тройняшек в перинатальном центре

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Следователи в Ростове-на-Дону возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после гибели тройняшек, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства несколько доследственных проверок, организованных региональными следователями. СМИ рассказали о гибели новорожденных тройняшек в перинатальном центре Ростова-на-Дону. СУСК РФ по Ростовской области по этому факту проводит проверку.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 июля жительница Таганрога в связи с проблемной беременностью была госпитализирована, где в этот же день через кесарево сечение родила троих детей. Впоследствии новорожденные были помещены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где 23 августа умер один ребенок, а через несколько дней скончались еще двое детей. Отмечается, что следователь назначил судмэкспертизы для установления причин смерти новорожденных. В ходе расследования уголовного дела будет проверено качество оказанных медицинских услуг и дана правовая оценка действиям врачей перинатального центра.

Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская заявила, что ведомство также проведет независимый аудит с привлечением федеральных экспертов для расследования причин смерти новорожденных тройняшек. «Важно разобраться в причинах смерти», — сказала Быковская. Она отметила, что аудитом занимаются соответствующие эксперты — врачи-неонатологи, патологоанатомы, акушеры. «В этой ситуации мы привлечем федеральных экспертов», — добавила она.

По ее данным, из 25 тысяч родившихся за семь месяцев детей в Ростовской области умерли 170. С 2011 года по настоящее время в регионе родилось 42 тройни, из них полностью умерли две.

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