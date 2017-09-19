В Ростове-на-Дону завели дело после смерти тройняшек в перинатальном центре

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства несколько доследственных проверок, организованных региональными следователями. СМИ рассказали о гибели новорожденных тройняшек в перинатальном центре Ростова-на-Дону. СУСК РФ по Ростовской области по этому факту проводит проверку.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 июля жительница Таганрога в связи с проблемной беременностью была госпитализирована, где в этот же день через кесарево сечение родила троих детей. Впоследствии новорожденные были помещены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где 23 августа умер один ребенок, а через несколько дней скончались еще двое детей. Отмечается, что следователь назначил судмэкспертизы для установления причин смерти новорожденных. В ходе расследования уголовного дела будет проверено качество оказанных медицинских услуг и дана правовая оценка действиям врачей перинатального центра.

Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская заявила, что ведомство также проведет независимый аудит с привлечением федеральных экспертов для расследования причин смерти новорожденных тройняшек. «Важно разобраться в причинах смерти», — сказала Быковская. Она отметила, что аудитом занимаются соответствующие эксперты — врачи-неонатологи, патологоанатомы, акушеры. «В этой ситуации мы привлечем федеральных экспертов», — добавила она.