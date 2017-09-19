Директор кубанского предприятия приговорен к тюремному сроку за мошенничество в особо крупном размере

Директора ООО «Градстрой» в Тихорецком районе осужден на 4 года в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2012—2015 годах он при строительстве многоэтажного-многоквартирного дома в Тихорецке мошенническим способом завладел деньгами членов ЖСК «Юг-строй» на сумму более 20 миллионов рублей.