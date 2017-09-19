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16:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Директор кубанского предприятия приговорен к тюремному сроку за мошенничество в особо крупном размере

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Директора ООО «Градстрой» в Тихорецком районе осужден на 4 года в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2012—2015 годах он при строительстве многоэтажного-многоквартирного дома в Тихорецке мошенническим способом завладел деньгами членов ЖСК «Юг-строй» на сумму более 20 миллионов рублей.

«С учетом мнения государственного обвинителя приговором Тихорецкого городского суда от 11.07.2017 года Басихин И. Л. признан виновным. Ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решением апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда от 12.09.2017 года судебный акт Тихорецкого городского суда оставлен без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

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