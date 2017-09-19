Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Русские манеры": резкий совет Лаврова журналисту
Свекла оказалась суперфудом
Видео ошибочного удара вертолета на учениях «Запад-2017»
Скончался Виктор Кременюк
СК возбудил дело после смерти тройняшек в перинатальном центре
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Украине
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Apple показала новые iPhone
16:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре эвакуировали ТЦ «Арбат»

КРАСНОДАР, 19 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре 19 сентября эвакуировали ТЦ «Арбат», передает корреспондент «ФедералПресс».

Это случилось около 15:15. Представители торгового центра рассказали, что им поступило сообщение о бомбе.

Напомним, ранее волна аналогичных анонимных сообщений прокатилась по всей России. Из-за звонков о бомбах были эвакуированы 130 тысяч россиян.

Добавим, что около полудня поступили анонимные сообщения о минировании крупных торговых центров Волгограда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Установлены личности браконьеров, открывших огонь по инспекторам Кирзинского заказника
Минобороны опровергло сообщения о «залпе по толпе» на учениях
Появилось новое видео ошибочного удара вертолета на учениях
Источник «телефонных атак» на Россию обнаружили в Брюсселе
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
«Зенит» отрывается, «Спартак» скандалит: итоги 10-го тура РФПЛ "Зенит" не заметил усталости от еврокубков и разгромил "Уфу", "Локомотив" проиграл аутсайдеру и жалуется на судейство, в выпустившем победу из рук "Спартаке" скандал
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Женщина за 11 месяцев родила троих детей Элиза Карби из Австралии опубликовала в соцсетях неотретушированное фото своего живота, рассказав, как она им гордится.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь