В Краснодаре эвакуировали ТЦ «Арбат»
КРАСНОДАР, 19 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре 19 сентября эвакуировали ТЦ «Арбат», передает корреспондент «ФедералПресс».
КРАСНОДАР, 19 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре 19 сентября эвакуировали ТЦ «Арбат», передает корреспондент «ФедералПресс».
Это случилось около 15:15. Представители торгового центра рассказали, что им поступило сообщение о бомбе.
Напомним, ранее волна аналогичных анонимных сообщений прокатилась по всей России.
Добавим, что около полудня поступили анонимные сообщения о минировании крупных торговых центров Волгограда.