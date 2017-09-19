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16:47 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: В Могилеве устраняют последствия сильного ветра

В Могилеве заканчивается устранение последствий сильного ветра.

Фото Олега Фойницкого.

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