Сотрудников городской администрации Ростова эвакуировали из-за информации о бомбе

Он добавил, что все эвакуированные в порядке, угрозы жизни и здоровью он не видит.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в Ростове-на-Дону прошла эвакуация из торговых центров из-за угрозы теракта: неизвестный позвонил полицейским и сообщил о минированиях. Уже эвакуированы ТЦ «Талер», ТЦ «Мега», ТЦ «Мир ремонта», ТЦ «Рио», ТЦ «Проспект». Возле последних двух, как сообщают очевидцы дежурят несколько нарядов полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.