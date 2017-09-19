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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудников городской администрации Ростова эвакуировали из-за информации о бомбе

В Ростове-на-Дону из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из здания городской администрации, об этом «Ъ-Юг» сообщил очевидец с места событий.

Он добавил, что все эвакуированные в порядке, угрозы жизни и здоровью он не видит.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в Ростове-на-Дону прошла эвакуация из торговых центров из-за угрозы теракта: неизвестный позвонил полицейским и сообщил о минированиях. Уже эвакуированы ТЦ «Талер», ТЦ «Мега», ТЦ «Мир ремонта», ТЦ «Рио», ТЦ «Проспект». Возле последних двух, как сообщают очевидцы дежурят несколько нарядов полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

В пресс-службе МЧС сказали, что не располагают информацией о сложившейся ситуации и попросили обратиться в МВД. В ГУ МВД РФ по Ростовской области отказались дать оперативный комментарий.

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