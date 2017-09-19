Минобороны сообщило о гибели солдата в Семее

Источник: Nur.kz

Солдат погиб в Семее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана.

19 сентября 2017 года около 14.30 часов возвращаясь с занятий по боевой подготовке, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб механик-водитель воинской части 44736.

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Причины ДТП выясняются, назначена комиссия для проведения расследования.

Руководство министерства обороны РК и весь личный состав вооруженных сил выражают искренние соболезнования семье погибшего.

Между тем, по словам очевидцев, когда колонна из военной техники двигалась по кольцу в районе моста, одна из боевых машин — БКМ «Арлан» перевернулась. При этом один из солдатов погиб на месте, сообщили Altaynews.kz.

По некоторым данным, произошла авария из-за нарушения техники безопасности. Свидетели утверждают, что автомобили в колонне двигались, не соблюдая дистанцию.