Минобороны сообщило о гибели солдата в Семее
По данным очевидцев, произошел переворот бронемашины.
По данным очевидцев, произошел переворот бронемашины.
Солдат погиб в Семее, передает NUR.KZ со ссылкой на
19 сентября 2017 года около 14.30 часов возвращаясь с занятий по боевой подготовке, в результате
Причины ДТП выясняются, назначена комиссия для проведения расследования.
Руководство министерства обороны РК и весь личный состав вооруженных сил выражают искренние соболезнования семье погибшего.
Между тем, по словам очевидцев, когда колонна из военной техники двигалась по кольцу в районе моста, одна из боевых машин — БКМ «Арлан» перевернулась. При этом один из солдатов погиб на месте, сообщили Altaynews.kz.
По некоторым данным, произошла авария
В городе проходили антитеррористические учения. В ДВД Семея корреспонденту NUR.KZ заявили, что ДТП — это часть легенды учений.