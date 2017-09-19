На трассе М-5 «Урал» столкнулись 3 грузовика и легковушка
Пострадали двое.
Пострадали двое.
Масштабное ДТП произошло 19 сентября 2017 года на трассе М-5 «Урал», сообщили «Уралинформбюро» в
На 1728 километре магистрали столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль Nissan. В результате аварии пострадали 2 человека, их доставили в медучреждения Златоуста.
В ликвидации последствий ДТП приняли участие спасатели регионального ГУ МЧС. На участке дороги было организовано реверсивное движение. К настоящему моменту проезд в обе стороны разрешен.