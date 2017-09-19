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16:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На трассе М-5 «Урал» столкнулись 3 грузовика и легковушка

Пострадали двое.

Масштабное ДТП произошло 19 сентября 2017 года на трассе М-5 «Урал», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На 1728 километре магистрали столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль Nissan. В результате аварии пострадали 2 человека, их доставили в медучреждения Златоуста.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие спасатели регионального ГУ МЧС. На участке дороги было организовано реверсивное движение. К настоящему моменту проезд в обе стороны разрешен.

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