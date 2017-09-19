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16:17 (мск), источник: Om1.ru

Развалившийся билборд в центре Омска спровоцировал массовое ДТП

Маршрутка резко затормозила, и в нее врезались две легковушки.

Сегодня утром на съезде с Ленинградского моста произошла авария с участием трех машин. Как сообщают очевидцы в группе REGIK55, причиной стал упавший на проезжую часть билборд Leroy Merlin. Ркламная конструкция рухнула прямо перед маршруткой, из-за чего водитель резко затормозил, и в микроавтобус врезались еще две ехавшие за ним легковушки.

Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи обсуждают, кто в такой ситуации должен возмещать ущерб. Неожиданно в комментариях не стали винить рекламщиков за непрочные конструкции — подписчики считают, что виноваты водители, не соблюдающие дистанцию.

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