Развалившийся билборд в центре Омска спровоцировал массовое ДТП
Маршрутка резко затормозила, и в нее врезались две легковушки.
Маршрутка резко затормозила, и в нее врезались две легковушки.
Сегодня утром на съезде с Ленинградского моста произошла авария с участием трех машин. Как сообщают очевидцы в группе REGIK55, причиной стал упавший на проезжую часть билборд Leroy Merlin. Ркламная конструкция рухнула прямо перед маршруткой,
Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.
Пользователи обсуждают, кто в такой ситуации должен возмещать ущерб. Неожиданно в комментариях не стали винить рекламщиков за непрочные конструкции — подписчики считают, что виноваты водители, не соблюдающие дистанцию.