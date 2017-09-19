Развалившийся билборд в центре Омска спровоцировал массовое ДТП

Сегодня утром на съезде с Ленинградского моста произошла авария с участием трех машин. Как сообщают очевидцы в группе REGIK55, причиной стал упавший на проезжую часть билборд Leroy Merlin. Ркламная конструкция рухнула прямо перед маршруткой, из-за чего водитель резко затормозил, и в микроавтобус врезались еще две ехавшие за ним легковушки.