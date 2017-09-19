В Краснодаре эвакуировали крупные торговые центры
Фотографию эвакуации посетителей СБС Мегамолл разместили в социальных сетях. Также сообщается, что полиция вывела людей из ТЦ «Галактика», «Карнавал», «Западный», «Сити-центр»,
Фотографию эвакуации посетителей СБС Мегамолл разместили в социальных сетях. Также сообщается, что полиция вывела людей из ТЦ «Галактика», «Карнавал», «Западный», «Сити-центр»,
В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию об этом «Югополису» не прокомментировали.
Параллельно похожие события происходили и в других регионах России. Во вторник, 19 сентября в
Ранее волна анонимных звонков с сообщениями о минировании общественных мест прокатилась по многим городам России. Все это время никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. В Москве за эти дни звонки о готовящихся атаках поступали относительно аэропорта «Шереметьево», Ярославского вокзала, торговых центров, ночных клубов, а также кинотеатра.
Начиная с 11 сентября по всей России
Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.