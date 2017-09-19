​В Краснодаре эвакуировали крупные торговые центры

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию об этом «Югополису» не прокомментировали.

Параллельно похожие события происходили и в других регионах России. Во вторник, 19 сентября в Ростове-на-Дону из-за сообщения о бомбе эвакуировали городскую администрацию, а также несколько торговых центров. Кроме того, СМИ сообщают о массовых эвакуациях торговых центров в Волгограде.

Ранее волна анонимных звонков с сообщениями о минировании общественных мест прокатилась по многим городам России. Все это время никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. В Москве за эти дни звонки о готовящихся атаках поступали относительно аэропорта «Шереметьево», Ярославского вокзала, торговых центров, ночных клубов, а также кинотеатра.

Начиная с 11 сентября по всей России из-за анонимных звонков были массово эвакуированы более 140 тыс. человек. Основной версией происходящего считается спланированная атака.

Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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