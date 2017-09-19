МОЛНИЯ: воронежцы сообщили спасателям о заминировании 16 городских зданий

Массовые сообщения о заминировании 16 городских зданий поступили в «систему-112» во вторник, 19 сентября. Горожане начали звонить около 14:30. По данным дежурных, дома якобы заминировали в шести районах Воронежа. По данным пользователей соцсетей, «заминирование» произошло в здании управы Советского района, контрольно-аналитического управления администрации, торговых центрах «Атмосфера», «Твой дом», «Максимир», Metro, «Космос», «Юго-Запад» и других.



Как рассказали в «системе-112», звонки поступали на городские телефоны организаций.

— Все говорили примерно одно и то же: с угрозами звонил анонимный мужчина, — прокомментировали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».