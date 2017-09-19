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17:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Оперов из Петербурга обвиняют в пытках в отделе полиции

Следователи поделились подробностями расследования уголовного дела.

В связи с большим общественным резонансом, СУ СК РФ по Санкт-Петербургу раскрыл промежуточные результаты расследования уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Петербурга.

Напомним, что 16 сентября 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении замначальника уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району города на Неве Артема Морозова, а также в отношении оперуполномоченных уголовного розыска этого отдела полиции Сергея Котенко, Кирилла Бородича, Александра Ипатова, Андрея Барашкова и исполняющего обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаила Антоненко.

«Подвиг» первый

— Установлено, что 26 апреля 2017 года Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов на проспекте Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ему нос сигаретой, — поделились подробностями истязаний, которыми занимались сотрудники в 70 отделе полиции Невского района в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В результате у потерпевшего закрытая тупая травма головы; сотрясение головного мозга, контузия левого глаза, гематомы лица, ожог второй степени преддверия полости носа, ушиб почек и множество других травм.

Но на избиении Морозов с подчиненными не остановились. Так и не выбив из мужчины признания вины, они сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

«Подвиг» второй

Примерно через месяц «героев» в форме снова потянуло на подвиги. Ночью 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко. Там они устроили погром, повредив имущество, а также порвали паспорта находившихся там людей, избили охранника и доставили его в 70-ый отдел полиции УМВД России по Невскому району Петербурга.

Там они продолжили избивать потерпевшего, требуя от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем. При этом Барашков облил горячей водой потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных показаний, мужчину отпустили.
Пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Мужчина получил термический ожог 1−2 степени шеи, туловища, левого плечевого сустава, а также ссадины и гематомы туловища, ушибленную рану головы.

Ведется следствие

В рамках следственных действий у всех фигурантов этого дела проводились обыски. В результате у соучастников были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы.

Вина обвиняемых подтверждается имеющимися в уголовном деле, доказательствами, в том числе фото и видеоматериалами. Проверяются сведения о совершении ими ряда аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В настоящее время Невский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего замначальника уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Артема Морозова до 27 сентября. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, «срок меры объясняется окончанием срока следствия по данному уголовному делу».

Также районный суд заключил под стражу Сергея Котенко, оперуполномоченного уголовного розыска данного отдела полиции. Он будет также находиться под стражей до 27 сентября.

Отметим, что сами обвиняемые своей вины не признают.

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