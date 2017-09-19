Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп намерен загнать Россию в медвежий угол ООН
Топ самых странных эпидемий
Экс-участник КВН рассказал, как утверждают шутки про президентов
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами - СМИ
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
19:23 (мск), источник: Newslab.ru

На улице Дубровинского на темном пешеходном переходе сбили женщину

Женщина переходила в дождь оживленную дорогу и не убедилась, что все водители машин ее пропускают.

На ул. Дубровинского в Красноярске под колесами отечественного автомобиля чуть не погибла женщина. Информацию об этом сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло сегодня, около 19:00, на ул. Дубровинского, в районе остановки «Мосты». По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по переходу, не оборудованному светофором, и ее сбил ВАЗ-2107. По данным пресс-службы ГИБДД, 51-летнюю красноярку доставили в больницу с травмами. 31-летний водитель ВАЗа пояснил сотрудникам дорожной полиции, что из-за темноты, мокрой дороги и слепящих фар других автомобилей не заметил пешехода, который вышел на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД отметили, что дорожную обстановку в городе существенно осложнили дождь и темнота. Они призвали автомобилистов быть внимательными на дороге, а пешеходов попросили носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы стать более заметными для водителей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Вот Вам крест, дорогие земляки»: Владимир Владимиров собрался в мэры
«Новую дорогу и обмыть не грех?»: красноярцы возмутились обедом...
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь