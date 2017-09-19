На улице Дубровинского на темном пешеходном переходе сбили женщину

На ул. Дубровинского в Красноярске под колесами отечественного автомобиля чуть не погибла женщина. Информацию об этом сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло сегодня, около 19:00, на ул. Дубровинского, в районе остановки «Мосты». По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по переходу, не оборудованному светофором, и ее сбил ВАЗ-2107. По данным пресс-службы ГИБДД, 51-летнюю красноярку доставили в больницу с травмами. 31-летний водитель ВАЗа пояснил сотрудникам дорожной полиции, что из-за темноты, мокрой дороги и слепящих фар других автомобилей не заметил пешехода, который вышел на проезжую часть.