На улице Дубровинского на темном пешеходном переходе сбили женщину
Женщина переходила в дождь оживленную дорогу и не убедилась, что все водители машин ее пропускают.
Женщина переходила в дождь оживленную дорогу и не убедилась, что все водители машин ее пропускают.
На ул. Дубровинского в Красноярске под колесами отечественного автомобиля чуть не погибла женщина. Информацию об этом сообщили очевидцы происшествия.
ДТП произошло сегодня, около 19:00, на ул. Дубровинского, в районе остановки «Мосты». По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по переходу, не оборудованному светофором, и ее сбил ВАЗ-2107. По данным
Сотрудники ГИБДД отметили, что дорожную обстановку в городе существенно осложнили дождь и темнота. Они призвали автомобилистов быть внимательными на дороге, а пешеходов попросили носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы стать более заметными для водителей.