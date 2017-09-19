Экс-замкомандующему войсками в Мангистау вынесли приговор

Источник: AP 2017

Высокий военный чин судили за дела, имевшие место несколько лет назад. Тогда полковник Сабир Каюмов был командиром РГУ «Войсковая часть 25744» МО РК (в состав которой входит единственная в РК бригада морской пехоты). Используя положение, он совершал крупные хищения.

Полковника обвинили по статье «Мошенничество».

«Сегодня оглашен приговор по уголовному делу в отношении полковника К. В соответствии с приговором суда, бывший заместитель командующего войсками регионального командования “Юг” (по боевой подготовке), полковник К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 1,2 п., ч. 3, ст. 190 УК РК. С применением 1, 2 ч.3 ст. 190 УК РК ему назначено наказание с применением части 4 статьи 55 УК РК в виде пяти лет ограничения свободы с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также подсудимый лишен воинского звания “полковник”. Приговор не вступил в законную силу», — рассказала представитель пресс-службы военного суда Актауского гарнизона Жанаргул Колганат.