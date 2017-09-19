Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу времен войны весом 50 кг в Крыму
Фугасная авиационная бомба была обнаружена вблизи мыса Безымянный в Джанкойском районе полуострова.
Фугасная авиационная бомба была обнаружена вблизи мыса Безымянный в Джанкойском районе полуострова.
ТАСС, 19 сентября. Авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная в Джанкойском районе вблизи мыса Безымянный, уничтожена специалистами МЧС РФ в Крыму, сообщили во вторник ТАСС в
«Взрывоопасный предмет был идентифицирован как фугасная авиационная бомба весом 50 кг. Перед пиротехническим подразделением стояла задача извлечь его из земли таким образом, чтобы не спровоцировать взрыв, ведь авиабомба сохранилась в боевом состоянии», — сказали в
Авиабомба была извлечена из земли, перевезена спецавтомобилем на полигон и уничтожена. Пиротехники повторно обследовали место ее обнаружения и не нашли других боеприпасов.