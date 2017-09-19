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19:21 (мск), источник: ТАСС

Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу времен войны весом 50 кг в Крыму

Фугасная авиационная бомба была обнаружена вблизи мыса Безымянный в Джанкойском районе полуострова.

ТАСС, 19 сентября. Авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная в Джанкойском районе вблизи мыса Безымянный, уничтожена специалистами МЧС РФ в Крыму, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства.

«Взрывоопасный предмет был идентифицирован как фугасная авиационная бомба весом 50 кг. Перед пиротехническим подразделением стояла задача извлечь его из земли таким образом, чтобы не спровоцировать взрыв, ведь авиабомба сохранилась в боевом состоянии», — сказали в пресс-службе.

Авиабомба была извлечена из земли, перевезена спецавтомобилем на полигон и уничтожена. Пиротехники повторно обследовали место ее обнаружения и не нашли других боеприпасов.

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