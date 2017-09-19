Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Бодайбо Иркутской области

Сотрудники газодымозащитной службы пожарно-спасательной части спасли пожилую женщину из горящего дома в Бодайбо Иркутской области накануне, 18 сентября. На ликвидацию пожара потребовалось менее 10 минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Очевидцы сообщили спасателям о начавшемся пожаре в бревенчатом доме в переулке Спортивный около 19.00. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление в доме.

«В одной из комнат была обнаружена хозяйка дома в бессознательном состоянии. После проведенных реанимационных действий женщина пришла в себя и была передана прибывшим врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии», — сказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 37 Александр Письменный.