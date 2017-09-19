Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в Бодайбо Иркутской области
Пожар ликвидирован за 10 минут.
Пожар ликвидирован за 10 минут.
Сотрудники газодымозащитной службы
Очевидцы сообщили спасателям о начавшемся пожаре в бревенчатом доме в переулке Спортивный около 19.00. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление в доме.
«В одной из комнат была обнаружена хозяйка дома в бессознательном состоянии. После проведенных реанимационных действий женщина пришла в себя и была передана прибывшим врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии», — сказал заместитель начальника
Источником возгорания мог быть бытовой электроприбор, находившийся в кухне.