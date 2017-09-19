На Южном Урале нашли мешок с костями
В ходе демонтажа трубы.
В ходе демонтажа трубы.
В Сосновском районе Челябинской области около деревни Большое Баландино ремонтники обнаружили мешок со скелетированными останками человека, сообщает «Сосновская нива». Страшная находка была сделана во время демонтажа трубы.
Установить причину смерти, а также пол и возраст умершего не удалось. Человеческие останки направлены на экспертизу, передает «Уралинформбюро».
В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили вещи погибшего — темную куртку, рубашку, спортивные штаны и кроссовки.