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19:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале нашли мешок с костями

В ходе демонтажа трубы.

В Сосновском районе Челябинской области около деревни Большое Баландино ремонтники обнаружили мешок со скелетированными останками человека, сообщает «Сосновская нива». Страшная находка была сделана во время демонтажа трубы.

Установить причину смерти, а также пол и возраст умершего не удалось. Человеческие останки направлены на экспертизу, передает «Уралинформбюро».

В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили вещи погибшего — темную куртку, рубашку, спортивные штаны и кроссовки.

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