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18:06 (мск), источник: РБК

В Москве арестовали подозреваемого по делу об убийстве спортсмена-ходока

Подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова арестовали. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Кузьминского районного суда Москвы Карина Каленова.

Источник: Reuters

«Избрана мера пресечения Джабаеву Сулумбеку в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток — по 14 ноября 2017 года», — сообщила Каленова.

О гибели 23-летнего Николая Иванова сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 19 сентября.

По данным собеседника агентства, спортсмен умер в Москве от ножевого ранения. По словам тренера Сергея Осипова, Иванов был ранен, когда пытался защитить девушку. Он отметил, что ходок гулял со своими двумя друзьями, когда увидел, как к девушке приставал «какой-то парень». Иванов пришел ей на помощь, а неизвестный ударил его ножом. Спортсмен умер в машине скорой помощи, сказал тренер.

Позднее подозреваемый в убийстве Иванова был задержан. По данным источника «РИА Новости», им оказался 25-летний уроженец Чечни. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Николай Иванов выступал за Москву и Костромскую область. За свою спортивную карьеру он занимал призовые места на соревнованиях юношей и юниоров.

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