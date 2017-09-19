В Москве арестовали подозреваемого по делу об убийстве спортсмена-ходока

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«Избрана мера пресечения Джабаеву Сулумбеку в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток — по 14 ноября 2017 года», — сообщила Каленова.

О гибели 23-летнего Николая Иванова сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 19 сентября.

По данным собеседника агентства, спортсмен умер в Москве от ножевого ранения. По словам тренера Сергея Осипова, Иванов был ранен, когда пытался защитить девушку. Он отметил, что ходок гулял со своими двумя друзьями, когда увидел, как к девушке приставал «какой-то парень». Иванов пришел ей на помощь, а неизвестный ударил его ножом. Спортсмен умер в машине скорой помощи, сказал тренер.

Позднее подозреваемый в убийстве Иванова был задержан. По данным источника «РИА Новости», им оказался 25-летний уроженец Чечни. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).