В Москве арестовали подозреваемого по делу об убийстве спортсмена-ходока
Подозреваемого в убийстве
Подозреваемого в убийстве
«Избрана мера пресечения Джабаеву Сулумбеку в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток — по 14 ноября 2017 года», — сообщила Каленова.
По данным собеседника агентства, спортсмен умер в Москве от ножевого ранения. По словам тренера Сергея Осипова, Иванов был ранен, когда пытался защитить девушку. Он отметил, что ходок гулял со своими двумя друзьями, когда увидел, как к девушке приставал «какой-то парень». Иванов пришел ей на помощь, а неизвестный ударил его ножом. Спортсмен умер в машине скорой помощи, сказал тренер.
Николай Иванов выступал за Москву и Костромскую область. За свою спортивную карьеру он занимал призовые места на соревнованиях юношей и юниоров.