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17:58 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре иномарка наехала на девушку на пешеходном переходе

ДТП произошло на пересечении улиц Ставропольской и 2-й Пятилетки.

Краснодар. 19 сен. — Новая Кубань. Авария случилась днем во вторник.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Субару» двигался по улице 2-я Пятилетка от улицы Селезнева по направлению к улице Ставропольской. На перекрестке 2-я Пятилетка — Ставропольская иномарка врезалась в автомобиль «Тойота», который от удара выбросило вперед, в результате чего машина наехала на девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Пострадавшая была госпитализирована с места происшествия, сообщила «НК» инспектор отдела пропаганды ОБ ДПС УМВД по Краснодару Ольга Запьянцева.

По предварительным данным, девушка получила сотрясение мозга.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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