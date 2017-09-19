В Краснодаре иномарка наехала на девушку на пешеходном переходе

Краснодар. 19 сен. — Новая Кубань. Авария случилась днем во вторник.



По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Субару» двигался по улице 2-я Пятилетка от улицы Селезнева по направлению к улице Ставропольской. На перекрестке 2-я Пятилетка — Ставропольская иномарка врезалась в автомобиль «Тойота», который от удара выбросило вперед, в результате чего машина наехала на девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.