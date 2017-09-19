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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в Воронеже эвакуировали несколько зданий после анонимных звонков

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Несколько административных зданий в Воронеже эвакуировали днем во вторник после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Несколько административных зданий в Воронеже эвакуировали днем во вторник после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«Звонки были на телефон 112. Все необходимые мероприятия проводятся — эвакуация, проверка… Пока данных о подтвердившихся взрывных устройствах нет», — сказал собеседник агентства.

«Заминированными», по его словам, оказались административные здания. При этом их количество собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что спецслужбы просят посетителей торговых центров и других заведений прислушиваться в подобных случаях к требованиям покинуть здание.

По словам местных интернет-пользователей, эвакуация проходила в торговых центрах, расположенных в различных районах города. Правоохранительные органы и экстренные службы информацию о происходящем официально РИА Новости не подтвердили. Мэрия города также не смогла прокомментировать случившееся.

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Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о «минировании» эвакуировали более 200 тысяч человек.

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 Источник: в Воронеже эвакуировали несколько зданий после анонимных звонков
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