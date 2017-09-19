В Воронеже после звонков о «заминировании» эвакуировали ТЦ и кинотеатры
Людей выводят на улицы, а помещения обследуют кинологи с собаками.
Людей выводят на улицы, а помещения обследуют кинологи с собаками.
Во вторник, 19 сентября 2017 года, Воронеж, судя по всему, настигла волна «телефонного терроризма», прокатившая несколько дней назад по крупным городам страны.
Горожане публикуют фотографии того, что эвакуируют торговые центры «Арена», «Московский проспект», «Аксиома», «Атмосфера», «Максимир», «Солнечный рай», «Метро» и многие другие. Также людей выводили из кинотеатров «Пролетарий» и «Юность». Сообщается об эвакуации регионального и городского парламентов.
По нашим данным, эвакуация проходит слаженно. Люди спокойно и без паники покидают здания. Часть из них уходит, а другие дожидаются открытия ТЦ.
По предварительным данным, в организации, которые находятся в торговых центрах, поступали звонки. Мужчина высказывал угрозу взрыва и клак трубку. Сейчас «шутника» ищут.
Ситуация около «ЦУМа».