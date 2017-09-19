В Воронеже после звонков о «заминировании» эвакуировали ТЦ и кинотеатры

Во вторник, 19 сентября 2017 года, Воронеж, судя по всему, настигла волна «телефонного терроризма», прокатившая несколько дней назад по крупным городам страны.

Горожане публикуют фотографии того, что эвакуируют торговые центры «Арена», «Московский проспект», «Аксиома», «Атмосфера», «Максимир», «Солнечный рай», «Метро» и многие другие. Также людей выводили из кинотеатров «Пролетарий» и «Юность». Сообщается об эвакуации регионального и городского парламентов.

По нашим данным, эвакуация проходит слаженно. Люди спокойно и без паники покидают здания. Часть из них уходит, а другие дожидаются открытия ТЦ.