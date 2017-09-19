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18:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Эртиле столкнулись Kia Ceed и Kia Sportage: пострадал один из водителей

Мужчина получил ушиб грудной клетки.

Автомобиль Kia Ceed под управлением 55-летнего жителя Москвы столкнулся с Kia Sportage в Эртиле в понедельник, 18 сентября. В ДТП пострадал 49-летний местный житель, водитель Kia Sportage. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделении ГИБДД ОМВД России по Эртильскому району во вторник, 19 сентября.

Авария произошла на перекрестке улицы Фридриха Энгельса в 14:00. В результате столкновения автомобиль Kia Sportage отбросило в сторону. Автомобиль врезался в кирпичное ограждение разделительной полосы. Затем упал на крышу и встал на колеса. Водитель самостоятельно выбрался из поврежденной машины. Мужчина получил ушиб грудной клетки и растяжение шейного отдела позвоночника. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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