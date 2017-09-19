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18:39 (мск), источник: Volga News

Пожар в лесной зоне в районе Портпоселка Тольятти ликвидирован

Во вторник, 19 сентября, в 14:43, пожар в лесной зоне в районе Портпоселка Тольятти (58-й квартал Ставропольского лесничества) был ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:10. На месте происшествия горела сухая трава на площади 4000 кв. м. В тушении участвовал 31 пожарный, использовалось семь единиц техники. От Ставропольского лесничества в борьбе с огнем участвовали четыре человека, применявшие две спецмашины.

Пожар вызвал среди горожан большой резонанс. Поднимавшийся над лесом на ул. Баныкина дым было видно издалека, запах гари распространился по многим улицам Центрального района. На некоторое время при тушении пожара перекрывалось движение транспорта в районе Портпоселка.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что возгорание травы лесной зоне было локализовано в 14:38, а уже через пять минут полностью ликвидировано.

Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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