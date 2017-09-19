В Екатеринбурге после анонимных звонков эвакуировали 8,5 тысяч человек

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге во вторник проводилась эвакуация людей из городской администрации и цирка.

«Сотрудники полиции Екатеринбурга завершили проверочные мероприятия на территории всех четырех объектов, в отношении которых сегодня электронным письмом поступили сведения криминального характера. Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, пришлось побеспокоить и эвакуировать в общей сложности более 8,5 тысячи работников и посетителей различных учреждений. К счастью, на всех адресах ничего взрывоопасного и криминального, что могло бы угрожать людям, не обнаружено. Отбой проводимым полицией мероприятиям был дан в 18.30 по местному времени», — сказал Горелых.

По его словам, все здания, проверенные сотрудниками правоохранительных органов, в настоящее время функционируют в штатном режиме.