В Ростове-на-Дону поступило девять звонков о «минировании»

Источник: РИА Новости

«Звонки (о минировании) идут постоянно. На данный момент, их уже девять», — сказал собеседник агентства, уточнив, что среди объектов — районная и городская администрации, а также торговые центры.

Собеседник агентства добавил, что информация по каждому сообщению проверяется. «Там, где уже успели проверить, ничего не подтвердилось», — сказал он.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о поступлении анонимных звонков о минировании торговых центров «Рио», «Талер» и «Мега». Кроме того, было оцеплено здание городской мэрии, откуда эвакуировали людей.