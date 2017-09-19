Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп намерен загнать Россию в медвежий угол ООН
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Экс-участник КВН рассказал, как утверждают шутки про президентов
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами - СМИ
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
16Последствия урагана «Ирма»
18:37 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону поступило девять звонков о «минировании»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Девять звонков о «минировании» поступило в Ростове-на-Дону во вторник, об уже обследованных правоохранителями зданиях информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«Звонки (о минировании) идут постоянно. На данный момент, их уже девять», — сказал собеседник агентства, уточнив, что среди объектов — районная и городская администрации, а также торговые центры.

Собеседник агентства добавил, что информация по каждому сообщению проверяется. «Там, где уже успели проверить, ничего не подтвердилось», — сказал он.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о поступлении анонимных звонков о минировании торговых центров «Рио», «Талер» и «Мега». Кроме того, было оцеплено здание городской мэрии, откуда эвакуировали людей.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о «минировании» эвакуировали более 200 тысяч человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Ростове-на-Дону поступило девять звонков о 'минировании'
В Ростове-на-Дону завели дело после смерти тройняшек в перинатальном центре
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Трамп с трибуны ООН пообещал создать самую мощную армию в мире
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
В Шанхае решили передвинуть здание весом 2000 тонн (видео)
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Новый японский кроссовер: от 1 599 000 рублей 25 октября стартуют российские продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь