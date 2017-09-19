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18:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани по горячим следам задержан подозреваемый в нападении на банк

Мужчина, угрожая ножом сотрудникам банка, забрал 150 тысяч рублей.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Казани по горячим следам задержан подозреваемый в нападении на банк, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сегодня днем, около 14.30, в отделение одного из банков на улице Парина зашел мужчина, вооруженный кухонным ножом.

Угрожая ножом одному из сотрудников банка, мужчина забрал порядка 150 тысяч рублей. Как только он скрылся с деньгами, сотрудники банка сообщили в полицию. В момент нападения никто не пострадал.

Полицейские Казани и оперативники уголовного розыска МВД по РТ в кратчайшие сроки установили местонахождение мужчины и в течение двух часов с момента случившегося задержали его.

В настоящее время задержанный, а им оказался 41-летний житель Казани, дает признательные показания.

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