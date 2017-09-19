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18:26 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Поиск пропавшей пятилетней девочки в Калаче-на-Дону распространился на всю Волгоградскую область

19 сентября стало известно, что поиск пятилетней девочки, которая пропала во время прогулки в Калаче-на-Дону, распространился на всю Волгоградскую область. В операции задействовано свыше 600 человек.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

19 сентября стало известно, что поиск пятилетней девочки, которая пропала во время прогулки в Калаче-на-Дону, распространился на всю Волгоградскую область. В операции задействовано свыше 600 человек.

Тем временем в регион продолжают прибывать все новые поисковые отряды из других регионов России. Весь Калач-на-Дону и окрестности города, по словам специалистов, буквально пропустили через решето, но пока поиски не дали результатов. Родственники девочки опровергают версию, что ребенок мог уйти с незнакомцем, да и воспитатели детского сада, который посещала малышка, характеризуют ее как ответственную и аккуратную.

Приметы ребенка: худощавого телосложения, волосы светло русые. Девочка была одета в белые бриджи с рисунком, трикотажную разноцветную футболку и сланцы сиреневого цвета. За сведения, которые помогут установить местонахождение ребенка, назначено крупное денежное вознаграждение.

Всем, кому что-либо известно, просьба обращаться по телефону дежурной части отдела МВД России по Калачевскому району 3−37−69 и 02, следственный отдел по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области 8−905−399−19−87, а также по телефону доверия регионального Главка МВД 30−44−44.

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