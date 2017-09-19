Поиск пропавшей пятилетней девочки в Калаче-на-Дону распространился на всю Волгоградскую область
19 сентября стало известно, что поиск пятилетней девочки, которая пропала во время прогулки в
19 сентября стало известно, что поиск пятилетней девочки, которая пропала во время прогулки в
19 сентября стало известно, что поиск пятилетней девочки, которая пропала во время прогулки в
Тем временем в регион продолжают прибывать все новые поисковые отряды из других регионов России. Весь
Приметы ребенка: худощавого телосложения, волосы светло русые. Девочка была одета в белые бриджи с рисунком, трикотажную разноцветную футболку и сланцы сиреневого цвета. За сведения, которые помогут установить местонахождение ребенка, назначено крупное денежное вознаграждение.
Всем, кому