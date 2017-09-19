Директора самарской фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, с 2013 по 2015 г. подозреваемая занизила сумму налогооблагаемой базы предприятия за тот период. Для этого она заключила фиктивные договоры с другими организациями и представила в ИФНС России по Кировскому району декларации по НДС и налогу на прибыль с ложными сведениями. В результате фирма уклонилась от уплаты НДС более 8 млн руб. и налога на прибыль — более 4 млн рублей.