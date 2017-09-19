Экс-участницу «Дома-2» Полетаеву не выпустили из омского СИЗО
Осужденная на 1,5 года за незаконную банковскую деятельность Анастасия Полетаева подала жалобу на приговор, но суд не изменил условия содержания.
Осужденная на 1,5 года за незаконную банковскую деятельность Анастасия Полетаева подала жалобу на приговор, но суд не изменил условия содержания.
В Омске начали рассматривать жалобу, которую в августе подала Анастасия Полетаева после вынесения обвинительного приговора. Адвокаты девушки и остальных фигурантов с тех пор несколько раз дополняли ее,
Как сообщила НГС. Омск помощник прокурора Центрального округа Екатерина Вакар, теперь все дополнения к жалобе поданы, никаких отсрочек больше не будет. До начала октября, когда назначено заседание, Полетаева проведет в СИЗО. При этом время в следственном изоляторе зачтут в счет срока в колонии, если приговор останется без изменений.
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Напомним, в конце июля 2017 года Куйбышевский районный суд приговорил
Вместе с ней были осуждены и другие члены ОПГ: Антон Бабиков — на 1,2 года со штрафом 250 тысяч рублей, Михаил Пуговкин — на 1,4 года со штрафом 100 тысяч рублей, Константин Чумаров — на 1 год со штрафом 100 тысяч рублей.
Организатора группировки Николая Трофимова приговорили к 2 годам колонии общего режима, а Игоря Кузьмина — к 1 году со штрафом 80 тысяч рублей.