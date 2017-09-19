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19:45 (мск), источник: Om1.ru

Экс-участницу «Дома-2» Полетаеву не выпустили из омского СИЗО

Осужденная на 1,5 года за незаконную банковскую деятельность Анастасия Полетаева подала жалобу на приговор, но суд не изменил условия содержания.

В Омске начали рассматривать жалобу, которую в августе подала Анастасия Полетаева после вынесения обвинительного приговора. Адвокаты девушки и остальных фигурантов с тех пор несколько раз дополняли ее, из-за чего срок рассмотрения затягивался. Полетаева, в частности, жаловалась, что суд при вынесении решения не учел ее положительные личные характеристики.

Как сообщила НГС. Омск помощник прокурора Центрального округа Екатерина Вакар, теперь все дополнения к жалобе поданы, никаких отсрочек больше не будет. До начала октября, когда назначено заседание, Полетаева проведет в СИЗО. При этом время в следственном изоляторе зачтут в счет срока в колонии, если приговор останется без изменений.

Главная новость по теме Осужденная в Омске экс-участница «Дома-2» подала жалобу на приговор.

Напомним, в конце июля 2017 года Куйбышевский районный суд приговорил экс-участницу «Дома-2» Анастасию Полетаеву за незаконную банковскую деятельность к 1,5 годам лишения свободы в колонии и штрафу в 150 тысяч рублей.

Вместе с ней были осуждены и другие члены ОПГ: Антон Бабиков — на 1,2 года со штрафом 250 тысяч рублей, Михаил Пуговкин — на 1,4 года со штрафом 100 тысяч рублей, Константин Чумаров — на 1 год со штрафом 100 тысяч рублей.

Организатора группировки Николая Трофимова приговорили к 2 годам колонии общего режима, а Игоря Кузьмина — к 1 году со штрафом 80 тысяч рублей.

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