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19:11 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Энгельса микроавтобус «Водоканала» столкнулся с троллейбусом

Водитель «Газели» не уступил дорогу троллейбусу.

Во вторник, 19 сентября, на ул. Энгельса в Калининграде микроавтобус предприятия «Водоканал» врезался в троллейбус. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, «Газель» выезжала с прилегающей территории. Водитель не уступил дорогу троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. В результате аварии никто не пострадал.

Это не первая авария на ул. Энгельса с участием троллейбуса. В 2015 году водитель легковушки врезался в электротранспорт, выезжая с второстепенной дороги. На этой улице троллейбусы двигаются «против шерсти» и вопреки привычной организации транспорта не по выделенной полосе. В итоге дорожные знаки для выезжающих с второстепенной улице водителей никак не информируют их о возможном приближении троллейбуса.

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