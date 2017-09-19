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19:35 (мск), источник: PROUFU.ru

«КамАЗ» протаранил маршрутку с пассажирами в Башкирии

В Башкирии на трассе в Давлекановском районе «КамАЗ» врезался в маршрутку «ГАЗель».

В салоне микроавтобуса в момент аварии было несколько пассажиров. Среди них есть пострадавшие, сообщают очевидцы.

Фото и видео с места происшествия очевидцы разместили в группе «БашДТП».

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария произошла возле города Давлеканово на перекресте дорог «Чишмы — Давлеканово» и «Давлеканово — Буздяк». Автобус ехал по маршруту «Уфа — Раевский».

По одной из версий, груженый сахарной свеклой «КамАЗ» на перекрестке не уступил «ГАЗели», которая ехала по главной дороге. Передняя часть микроавтобуса после удара сильно смята.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

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