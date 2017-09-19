«КамАЗ» протаранил маршрутку с пассажирами в Башкирии
В Башкирии на трассе в Давлекановском районе «КамАЗ» врезался в маршрутку «ГАЗель».
В Башкирии на трассе в Давлекановском районе «КамАЗ» врезался в маршрутку «ГАЗель».
В салоне микроавтобуса в момент аварии было несколько пассажиров. Среди них есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
Фото и видео с места происшествия очевидцы разместили в группе «БашДТП».
Авария произошла возле города Давлеканово на перекресте дорог «Чишмы — Давлеканово» и «Давлеканово — Буздяк». Автобус ехал по маршруту «Уфа — Раевский».
По одной из версий, груженый сахарной свеклой «КамАЗ» на перекрестке не уступил «ГАЗели», которая ехала по главной дороге. Передняя часть микроавтобуса после удара сильно смята.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.