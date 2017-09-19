Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже около тысячи человек

Мальчик, живущий в деревне Новый Двор (Свислочский район), ушел в пущу 16 сентября и домой не вернулся. Предположительно, он до сих пор может находиться в лесу. Сейчас его поиски ведут не только волонтеры ПСО, но и милиция, а также спасатели МЧС и местные жители.

Сообщается, что в настоящее время количество людей, участвующих в поисковых мероприятиях в пуще, достигло тысячи человек.

Судя по комментариям на официальных страницах ПСО «Ангел» в социальных сетях, в пущу едут неравнодушные люди не только из Гродненской области, но и Минска, Брестской и Гомельской областей.