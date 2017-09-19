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19:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске гибнут даурские лиственницы

В Челябинске ищут злоумышленников, которые спилили 20 кленов, сообщают в прокуратуре региона.

Целую рощу у поселка Казанцево пустили под топор таинственные лесорубы. Между тем в центре города экологи констатировали смерть еще двух реликтовых деревьев — даурских лиственниц, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» Александр Наумов.

Один, два, три… И дальше еще 17 пеньков. То, что осталось от кленов, которые вырубили неизвестные. Кто же это сделал и зачем? В этом сейчас разбирается полиция. А власти города уже подсчитали ущерб, нанесенный государству. Сумма астрономическая: один миллион рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Это уже не первый случай, когда под топор идут десятки деревьев ценных пород. В том же Челябинске, миллионнике, где на счету каждое растение, в августе рабочие спилили 18 полувековых деревьев на улице Черкасской — под застройку торгового центра. А за полгода до этого, тоже на севере, только на улице Богдана Хмельницкого, массовой вырубке подверглись 80 кленов.

Этим же летом список «зеленых» жертв пополнился даурскими лиственницами, которые росли в Челябинске на проспекте Ленина аж с 1905 года. Их привезли в память о жертвах Русско-японской войны.

Даурские лиственницы — растения неприхотливые. Растут на Дальнем Востоке, в тайге и тундре. Но даже они не выдержали суровых челябинских реалий. Два из пяти деревьев уже погибли. Еще одно находится на грани выживания. И на этот раз дровосеки не при чем. Ранняя осень, как водится, должна была слегка тронуть их желтизной. Но еще в разгар июля, говорит эколог Андрей Круглов, деревья внезапно высохли и почернели.

«Я предполагаю, что это связано с дорожной революцией», — делится Андрей Круглов, эколог.

С тем, что дорожная революция, устроенная бывшим губернатором Михаилом Юревичем, для реликтовых деревьев стала фатальной, согласились и ученые-эксперты.

«Деревья многие ранены, у них обдиры коры, когда их заковывают в асфальт при расширении дорог. Это сильное уплотнение сказывается на состоянии корневой системы, а потом, соответственно, на кроне», — отмечает Вера Меркер, директор ботанического сада ЧелГУ.

Убийцами флоры экологи называют не только асфальт, но и грязный воздух, уличную иллюминацию и еще целый ряд причин. Впрочем, все они прямо или косвенно сводятся к человеческому фактору: банальной бесхозности, когда до деревьев у местных властей просто не доходят руки.

Александр Наумов, Константин Дедков.

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