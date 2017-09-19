Три тысячи человек в Акмолинской области вторые сутки остаются без воды

«Порыв случился в понедельник на трубе диаметром 150 мм, водопровод старый, ему лет сорок, и не менялся, почти четыре метра глубины», — сообщил аким Сандыктауского района Асылбек Есмагамбетов.

В селе проживает около трёх тысяч человек. По словам Асылбека Есмагамбетова, для них организован подвоз воды. Без водоснабжения остались также школа и другие социальные и производственные объекты.