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20:06 (мск), источник: Informburo.kz

Три тысячи человек в Акмолинской области вторые сутки остаются без воды

В селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области люди второй день остаются без воды. Причиной тому стала авария на водопроводе, сообщает ИА «Интерфакс-Казахстан».

Источник: Informburo.kz

«Порыв случился в понедельник на трубе диаметром 150 мм, водопровод старый, ему лет сорок, и не менялся, почти четыре метра глубины», — сообщил аким Сандыктауского района Асылбек Есмагамбетов.

«Сегодня вечером, наконец, нашли место порыва. Надеемся, что завтра аварию устраним в течение дня», — пообещал глава района.

В селе проживает около трёх тысяч человек. По словам Асылбека Есмагамбетова, для них организован подвоз воды. Без водоснабжения остались также школа и другие социальные и производственные объекты.

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