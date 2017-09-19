Три тысячи человек в Акмолинской области вторые сутки остаются без воды
В селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области люди второй день остаются без воды. Причиной тому стала авария на водопроводе, сообщает ИА «Интерфакс-Казахстан».
В селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области люди второй день остаются без воды. Причиной тому стала авария на водопроводе, сообщает ИА «Интерфакс-Казахстан».
«Порыв случился в понедельник на трубе диаметром 150 мм, водопровод старый, ему лет сорок, и не менялся, почти четыре метра глубины», — сообщил аким Сандыктауского района Асылбек Есмагамбетов.
«Сегодня вечером, наконец, нашли место порыва. Надеемся, что завтра аварию устраним в течение дня», — пообещал глава района.
В селе проживает около трёх тысяч человек. По словам Асылбека Есмагамбетова, для них организован подвоз воды. Без водоснабжения остались также школа и другие социальные и производственные объекты.