Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Атырауской области

Фактически подросток Аслбек Хамроев пропал еще 2 сентября, отправившись из села Биикжал в соседний город Кульсары Жылыойского района. Однако с заявлением в полицию его мать — гражданка Узбекистана, обратилась лишь через 10 дней, все это время считая, что сын благополучно добрался до Кульсары. Сразу же начались поиски пропавшего. К сожалению, успехом они пока не увенчались.



«Поэтому мы расширяем границу поисков. Направили соответствующие запросы в отделы полиции городов Уральска, Чапаево, а также в районы Атырауской области, где раньше работала мать пропавшего подростка. Запрос отправлен и в пропускной пункт на казахстанско-узбекскую границе. Есть надежда, что мальчик, который очень активный, мог с кем-то из земляков договориться и попытаться пересечь границу, направляясь на родину в Узбекистан», — сообщили в пресс-службе ДВД.



Полицейские просят всех, кто мог видеть мальчика, сообщить об этом. Приметы ребенка: короткие черные волосы, рост 150−155 см, худощавое телосложение. На момент пропажи на мальчике было черное трико.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам 8 (712−37) 5−04−96, 5−17−47, 5−19−80, 87028024223, в РОВД Жылыойского района.