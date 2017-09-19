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21:20 (мск), источник: Kazinform

Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Фактически подросток Аслбек Хамроев пропал еще 2 сентября, отправившись из села Биикжал в соседний город Кульсары Жылыойского района. Однако с заявлением в полицию его мать — гражданка Узбекистана, обратилась лишь через 10 дней, все это время считая, что сын благополучно добрался до Кульсары. Сразу же начались поиски пропавшего. К сожалению, успехом они пока не увенчались.

«Поэтому мы расширяем границу поисков. Направили соответствующие запросы в отделы полиции городов Уральска, Чапаево, а также в районы Атырауской области, где раньше работала мать пропавшего подростка. Запрос отправлен и в пропускной пункт на казахстанско-узбекскую границе. Есть надежда, что мальчик, который очень активный, мог с кем-то из земляков договориться и попытаться пересечь границу, направляясь на родину в Узбекистан», — сообщили в пресс-службе ДВД.

Полицейские просят всех, кто мог видеть мальчика, сообщить об этом. Приметы ребенка: короткие черные волосы, рост 150−155 см, худощавое телосложение. На момент пропажи на мальчике было черное трико.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам 8 (712−37) 5−04−96, 5−17−47, 5−19−80, 87028024223, в РОВД Жылыойского района.

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