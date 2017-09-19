Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Фактически подросток Аслбек Хамроев пропал еще 2 сентября, отправившись из села Биикжал в соседний город Кульсары Жылыойского района. Однако с заявлением в полицию его мать — гражданка Узбекистана, обратилась лишь через 10 дней, все это время считая, что сын благополучно добрался до Кульсары. Сразу же начались поиски пропавшего. К сожалению, успехом они пока не увенчались.
«Поэтому мы расширяем границу поисков. Направили соответствующие запросы в отделы полиции городов Уральска, Чапаево, а также в районы Атырауской области, где раньше работала мать пропавшего подростка. Запрос отправлен и в пропускной пункт на
Полицейские просят всех, кто мог видеть мальчика, сообщить об этом. Приметы ребенка: короткие черные волосы, рост 150−155 см, худощавое телосложение. На момент пропажи на мальчике было черное трико.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам 8 (712−37) 5−04−96, 5−17−47, 5−19−80, 87028024223, в РОВД Жылыойского района.