В Перми человек в маске с ножом напал на офис микрокредитной организации
Мужчина забрал деньги и скрылся, но его нашли по «горячим следам».
Мужчина забрал деньги и скрылся, но его нашли по «горячим следам».
В Кировском районе Перми произошло нападение на офис микрокредитной организации. Неизвестный мужчина в медицинской маске ворвался в помещение. Угрожая ножом, он забрал у 28-летней сотрудницы 14550 рублей, и убежал.
После сообщения о происшествии сотрудники полиции выехали на место. В течение нескольких часов
«По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.