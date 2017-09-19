В Перми человек в маске с ножом напал на офис микрокредитной организации

В Кировском районе Перми произошло нападение на офис микрокредитной организации. Неизвестный мужчина в медицинской маске ворвался в помещение. Угрожая ножом, он забрал у 28-летней сотрудницы 14550 рублей, и убежал.

После сообщения о происшествии сотрудники полиции выехали на место. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность нападавшего. Не работающего и ранее судимый 32-летнего местного жителя задержали по «горячим следам». Потратить деньги к тому моменту мужчина не успел, их изъяли и вернули в организацию.