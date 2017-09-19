Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Топ самых странных эпидемий
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
А теперь убирайтесь!: Лавров пообщался со швейцарцем-журналистом
СМИ: друзья рассказали о здоровье Задорнова
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
8Салют водородной бомбе
21:28 (мск), источник: "Российская газета"

В петербургской многоэтажке взорвался газ

В Петербурге из многоэтажки по улице Демьяна Бедного, 16/1 эвакуировали 43 жителей. Причиной стал хлопок газа.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали взрыв, многие жильцы поспешили покинуть свои квартиры еще до приезда экстренных служб.

По свидетельствам жильцов соседних домов, пострадала одна квартира: в ней выбило стекла.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в результате ЧП пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с травмами рук.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют дознаватели МЧС и сотрудники «Петербурггаза». Также обследуются несущие стены и другие строительные конструкции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Российские баскетболистки попробуют защитить титут чемпионок Европы
Как наука использует методы индийских йогов для вхождения в транс
Учения «Запад-2017»: что известно о ЧП с вертолетом Ка-52
Гуттериш назвал самые серьезные вызовы для человечества
«Телефонные атаки» на Россию устроили хакеры из Брюсселя
«Почта России» попросила вернуть ей господдержку
Центральную Россию ждет третья волна бабьего лета
Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
10 главных событий 10 туров российской премьер-лиги Вспоминаем все самое яркое и интересное, что случилось в первой трети сезона
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь