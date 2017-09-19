В петербургской многоэтажке взорвался газ
В Петербурге из многоэтажки по улице Демьяна Бедного, 16/1 эвакуировали 43 жителей. Причиной стал хлопок газа.
В Петербурге из многоэтажки по улице Демьяна Бедного, 16/1 эвакуировали 43 жителей. Причиной стал хлопок газа.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали взрыв, многие жильцы поспешили покинуть свои квартиры еще до приезда экстренных служб.
Как сообщили «РГ» в
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют дознаватели МЧС и сотрудники «Петербурггаза». Также обследуются несущие стены и другие строительные конструкции.