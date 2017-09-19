В петербургской многоэтажке взорвался газ

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали взрыв, многие жильцы поспешили покинуть свои квартиры еще до приезда экстренных служб.

По свидетельствам жильцов соседних домов, пострадала одна квартира: в ней выбило стекла.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в результате ЧП пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с травмами рук.

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