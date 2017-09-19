Мощное землетрясение произошло на юге Мексики
Отмечается, что в Мехико сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы.
Отмечается, что в Мехико сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы.
ТАСС, 19 сентября. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в южной части Мексики. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 63 км к
Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы.
В ночь на 8 сентября у мексиканского побережья произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, которое президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал самым сильным в стране за последние 100 лет. Его жертвами стали 98 человек.