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21:54 (мск), источник: ТАСС

Мощное землетрясение произошло на юге Мексики

Отмечается, что в Мехико сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы.

ТАСС, 19 сентября. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в южной части Мексики. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 63 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Данных о вероятной угрозе цунами не поступало.

Как сообщило агентство Reuters, землетрясение ощущалось в Мехико.

Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы.

В ночь на 8 сентября у мексиканского побережья произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, которое президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал самым сильным в стране за последние 100 лет. Его жертвами стали 98 человек.

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