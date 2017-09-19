Мощное землетрясение произошло на юге Мексики

ТАСС, 19 сентября. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в южной части Мексики. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 63 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Данных о вероятной угрозе цунами не поступало.

Как сообщило агентство Reuters, землетрясение ощущалось в Мехико.

Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы.