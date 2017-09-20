Еще один новорожденный умер в перинатальном центре Ростова

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«В следственный отдел по Ворошиловскому району поступило заявление 28-летней жительницы Верхнедонского района о гибели ее новорожденного ребенка вследствие ненадлежащего исполнения сотрудниками ГБУ РО “Перинатальный центр” своих профессиональных обязанностей», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

7 августа женщина по скорой помощи поступила перинатальный центр, где 9 августа родила ребенка с помощью кесарева сечения. 19 сентября новорожденный скончался в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей медучреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка качеству оказанных медицинских услуг, а также действиям медицинского персонала.