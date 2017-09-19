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23:49 (мск), источник: РИА Новости

В Британии задержали третьего подозреваемого в связи с терактом в Лондоне

ЛОНДОН, 19 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к недавнему теракту в лондонском метро, сообщил Скотланд-Ярд.

Источник: AP 2017

Ранее по подозрению к причастности к теракту были задержаны двое других молодых людей.

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В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

«Был произведен третий арест. Подозреваемый (к причастности к теракту) был задержан во вторник в Уэльсе, в городе Ньюпорт. Задержанному 25 лет. Арест был произведен согласно статье 41 закона о терроризме», — сказала по телефону РИА Новости представитель полиции.

В задержании, которое произошло в 19.08 (21.08 мск) в частном доме, принимали участие представители контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. По месту жительства подозреваемого проводится обыск.

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