В Британии задержали третьего подозреваемого в связи с терактом в Лондоне

Источник: AP 2017

Ранее по подозрению к причастности к теракту были задержаны двое других молодых людей.

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В минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

«Был произведен третий арест. Подозреваемый (к причастности к теракту) был задержан во вторник в Уэльсе, в городе Ньюпорт. Задержанному 25 лет. Арест был произведен согласно статье 41 закона о терроризме», — сказала по телефону РИА Новости представитель полиции.