Жертвами землетрясения в Мексике стали более 40 человек

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«Первый предварительный отчет о погибших», — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42 человека. Еще по меньшей мере три человека погибли в штате Пуэбла.

Сведений о россиянах среди пострадавших пока нет.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.