Жертвами землетрясения в Мексике стали более 40 человек
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.
«Первый предварительный отчет о погибших», — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42 человека. Еще по меньшей мере три человека погибли в штате Пуэбла.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к
Мощные толчки ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения. По его словам, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.