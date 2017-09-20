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10В Мексике произошло мощное землетрясение
02:44 (мск), источник: Интерфакс

Почти 120 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

В Мехико разрушено более 40 зданий.

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 119 человек, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Мэр Мехико Мигель Анхель Мансеро сообщил, что в столице погибло не меньше 30 человек. 54 стали жертвами подземного толчка в штате Морелос, не меньше 11 человек погибли в штате Пуэбла, девять — в штате Мехико.

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По последним данным, в столице обрушилось 44 здания, многие из них — в густонаселенных районах. Спасатели и добровольцы ищут людей, которые могут находиться под обломками.

Ранее сообщалось о 94 погибших, эта цифра постоянно растет.

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Подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксированы в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса меньше чем через две недели после того, как другое землетрясение на юге Мексики унесло жизни почти 100 человек. Отмечается, что этот удар произошел ровно 32 года спустя после самого разрушительного землетрясения в Мексике, которое произошло 19 сентября 1985 года и привело к гибели 10 тысяч человек.

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