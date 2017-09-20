Почти 120 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 119 человек, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Мэр Мехико Мигель Анхель Мансеро сообщил, что в столице погибло не меньше 30 человек. 54 стали жертвами подземного толчка в штате Морелос, не меньше 11 человек погибли в штате Пуэбла, девять — в штате Мехико.

По последним данным, в столице обрушилось 44 здания, многие из них — в густонаселенных районах. Спасатели и добровольцы ищут людей, которые могут находиться под обломками.

Ранее сообщалось о 94 погибших, эта цифра постоянно растет.