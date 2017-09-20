В Приангарье задержан подозреваемый в убийстве из ревности
Тело убитого нашли в лесу.
Тело убитого нашли в лесу.
В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве из ревности. Об этом сообщает
15 сентября в лесу недалеко от посёлка Подкаменная Шелеховского района было найдено тело мужчины. Экспертиза установила, что смерть 40-летнего гражданина наступила пять дней назад
В кратчайшие сроки по подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства. Как выяснили сыщики, злоумышленник, ранее судимый за аналогичные преступления, уже успел скрыться в Черемховском районе.
Во время допроса задержанный пояснил, что убийство совершил на почве ревности в состоянии алкогольного опьянения. По факту тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого на время следствия его поместили под стражу.