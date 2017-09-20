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04:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье задержан подозреваемый в убийстве из ревности

Тело убитого нашли в лесу.

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве из ревности. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

15 сентября в лесу недалеко от посёлка Подкаменная Шелеховского района было найдено тело мужчины. Экспертиза установила, что смерть 40-летнего гражданина наступила пять дней назад из-за причиненных ему колото-резанных ранений.

В кратчайшие сроки по подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства. Как выяснили сыщики, злоумышленник, ранее судимый за аналогичные преступления, уже успел скрыться в Черемховском районе.

Во время допроса задержанный пояснил, что убийство совершил на почве ревности в состоянии алкогольного опьянения. По факту тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого на время следствия его поместили под стражу.

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