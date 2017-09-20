В Приангарье задержан подозреваемый в убийстве из ревности

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве из ревности. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

15 сентября в лесу недалеко от посёлка Подкаменная Шелеховского района было найдено тело мужчины. Экспертиза установила, что смерть 40-летнего гражданина наступила пять дней назад из-за причиненных ему колото-резанных ранений.

В кратчайшие сроки по подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства. Как выяснили сыщики, злоумышленник, ранее судимый за аналогичные преступления, уже успел скрыться в Черемховском районе.