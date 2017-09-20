Хабаровские спасатели пять часов искали перепуганную пенсионерку в лесу

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России больше пяти часов под проливным дождём искали пенсионерку, ушедшую за грибами. Женщина заблудилась, а когда увидела следы медведя, испугалась и стала уходить от места, координаты которого сообщила спасателям.

Вечером 19 сентября сотрудникам МЧС сообщили, что в лесу в районе села Таежного в Хабаровском районе заблудилась 63-летняя женщина. С собой у неё был сотовый телефон, пенсионерка выходила на связь со спасателями. Указать своё точное местоположение собирательница грибов не могла, так как ушла в лес после полудня и бродила там до наступления темноты.

На поиски отправились прибыли 28 сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России на двух аварийно-спасательных машинах. Как сообщает пресс-служба ведомства, работу осложнял дождь и порывистый ветер. Также женщина увидела следы медвежьих лап и испугалась, поэтому не стала оставаться на месте, как ей советовали спасатели, а бродила по лесу. Это осложнило поиски.

«Женщина указала, что находится ориентировочно в лесном массиве в районе 51-го километра трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Мы держали с ней связь по сотовому телефону и применяли звуковые сигналы, громкоговорители на аварийно-спасательных машинах и выстрелы из сигнальных пистолетов. Однако результатов это не приносило, и мы использовали выстрелы в небо из охотничьего ружья, которые женщина услышала. Благодаря этому удалось приблизиться к району, где она находилась. Это было в шести километрах от места, которое она называла. Когда район поиска был определён, цепочка спасателей двинулась навстречу к заблудившейся женщине», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.