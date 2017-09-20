Хабаровские спасатели пять часов искали перепуганную пенсионерку в лесу
Женщина увидела следы медведя и ушла вглубь массива.
Женщина увидела следы медведя и ушла вглубь массива.
В Хабаровском крае военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России больше пяти часов под проливным дождём искали пенсионерку, ушедшую за грибами. Женщина заблудилась, а когда увидела следы медведя, испугалась и стала уходить от места, координаты которого сообщила спасателям.
Вечером 19 сентября сотрудникам МЧС сообщили, что в лесу в районе села Таежного в Хабаровском районе заблудилась 63-летняя женщина. С собой у неё был сотовый телефон, пенсионерка выходила на связь со спасателями. Указать своё точное местоположение собирательница грибов не могла, так как ушла в лес после полудня и бродила там до наступления темноты.
На поиски отправились прибыли 28 сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России на двух
«Женщина указала, что находится ориентировочно в лесном массиве в районе 51-го километра трассы Хабаровск —
Во втором часу ночи поиски успешно завершились. Измотанную женщину спасатели доставили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась.