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04:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожилую женщину спасли на пожаре в Бодайбо

Пожарные в Бодайбо спасли женщину из горевшего дома.

Пожилую женщину спасли пожарные в Бодайбо из горевшего бревенчатого дома в переулке Спортивном 18 сентября 2017 года. Как сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, о возгорании около 19.00 сообщили очевидцы. Прибывшие на вызов огнеборцы обнаружили сильное задымление в доме, в одной из комнат которого находилась хозяйка в бессознательном состоянии. После реанимационных действий женщина пришла в себя, пожарные передали её прибывшим врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

«На ликвидацию пожара потребовалось менее десяти минут. Источником возгорания мог быть бытовой электроприбор, находившийся в кухне», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 37 Бодайбо Александр Письменный.

Спасатели напоминают: любой оставленный без присмотра электроприбор, работающий с нагрузкой на сеть, является потенциально опасным. Своевременное выявление неисправностей и отключение электроприборов от сети уберегут дом от пожара.

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