Пожилую женщину спасли на пожаре в Бодайбо

Пожилую женщину спасли пожарные в Бодайбо из горевшего бревенчатого дома в переулке Спортивном 18 сентября 2017 года. Как сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, о возгорании около 19.00 сообщили очевидцы. Прибывшие на вызов огнеборцы обнаружили сильное задымление в доме, в одной из комнат которого находилась хозяйка в бессознательном состоянии. После реанимационных действий женщина пришла в себя, пожарные передали её прибывшим врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.