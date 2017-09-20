Пожилую женщину спасли на пожаре в Бодайбо
Пожарные в Бодайбо спасли женщину из горевшего дома.
Пожарные в Бодайбо спасли женщину из горевшего дома.
Пожилую женщину спасли пожарные в Бодайбо из горевшего бревенчатого дома в переулке Спортивном 18 сентября 2017 года. Как сообщает 20 сентября
«На ликвидацию пожара потребовалось менее десяти минут. Источником возгорания мог быть бытовой электроприбор, находившийся в кухне», — рассказал заместитель начальника
Спасатели напоминают: любой оставленный без присмотра электроприбор, работающий с нагрузкой на сеть, является потенциально опасным. Своевременное выявление неисправностей и отключение электроприборов от сети уберегут дом от пожара.