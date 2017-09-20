Женщину-пешехода во Владивостоке сбили два автомобиля
Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию ВКБ№ 2.
Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию ВКБ№ 2.
Авария произошла в районе дома № 104 по улице Борисенко. Автомобиль марки Subaru Pleo под управлением женщины 1983 года рождения двигался со стороны улицы Сахалинской в сторну улицы Басаргина. В неустановленном месте легковушка наехала на переходившую дорогу в неустановленном месте женщину средних лет. Пострадавшую отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль Toyota Sprinter Marino (под управлением женщины 1989 года рождения).
Детали ДТП выясняются.