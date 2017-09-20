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06:54 (мск), источник: Nakanune.ru

В Серове дело об убийстве на вечеринке передано в суд

Полицией Серова направлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Накануне.RU ГУ МВД по Свердловской области, ночью 8 августа в полицию поступило сообщение от женщины, проживающей в одном из домов на улице Короленко. По ее словам, в соседней квартире происходит драка и слышны звуки разбивающейся посуды.

На место выехала группа немедленного реагирования, а затем следственно-оперативная группа. Как выяснилось в ходе разбирательства, компания собралась в квартире молодого человека. Двое участников вечеринки были хорошо знакомы хозяину, а один из молодых людей 20 лет, который впоследствии оказался потерпевшим, был всем собравшимся мало знаком.

Когда вечеринка была в разгаре, он не обнаружил у себя сотовый телефон. В хищении гаджета молодой человек обвинил хозяина квартиры, который набросился на владельца мобильного. Драка продолжалась в течение двух часов, пока потерпевший не скончался.

Фигурант объяснил свое поведение тем, что все произошло на почве алкогольного опьянения. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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