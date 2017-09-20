Во Владивостоке убит бизнесмен

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, нападение на 44-летнего директора компании по оптовой продаже автомобильных запчастей произошло, когда мужчина вышел на улицу из своего офиса на Фанзаводе.

Сзади к нему подбежали двое преступников, один из которых ударил его тяжелым предметом по голове. Когда потерпевший упал, налетчики забрали у него сумку с деньгами и документами и скрылись с места происшествия. Ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 миллиона рублей. Потерпевший без сознания был доставлен в реанимацию, где и скончался, не приходя в сознание.