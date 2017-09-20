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04:39 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке убит бизнесмен

Во Владивостоке убит бизнесмен. Полицейские до сих пор ищут тех, кто совершил дерзкое нападение, закончившееся убийством мужчины, который занимался коммерцией. Нападавшие забрали у бизнесмена сумку с деньгами и избили. От полученных во время налета травм потерпевший скончался в реанимации.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, нападение на 44-летнего директора компании по оптовой продаже автомобильных запчастей произошло, когда мужчина вышел на улицу из своего офиса на Фанзаводе.

Сзади к нему подбежали двое преступников, один из которых ударил его тяжелым предметом по голове. Когда потерпевший упал, налетчики забрали у него сумку с деньгами и документами и скрылись с места происшествия. Ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 миллиона рублей. Потерпевший без сознания был доставлен в реанимацию, где и скончался, не приходя в сознание.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

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