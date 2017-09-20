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05:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рабочий погиб при взрыве на производственной базе в Ленинском районе Иркутска

СК проводит проверку по факту происшествия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рабочий погиб при взрыве на территории базы «Сибирская Производственная компания» в Ленинском районе Иркутска 18 сентября. В настоящее время сотрудники следственного отдела проводят проверку по факту происшествия. Для установления причин смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Утром 18 сентября в дежурную часть ОП-8 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение о том, что на территории базы «Сибирская Производственная компания», расположенной на улице Полярная, 209Б, обнаружено тело мужчины.

«Установлено, что мужчина чистил двигатель при помощи самодельного парового устройства. При нагревании емкости открытым огнем, в ней закипала вода, и образовывался пар, с помощью которого осуществлялась чистка двигателя. В какой-то момент произошел разрыв емкости, ее отбросило на несколько десятков метров от места установки. Рабочий от полученных травм скончался на месте. Известно, что официальными трудовыми отношениями с указанной производственной компанией погибший связан не был», — отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за технику безопасности на производственной базе. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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