Рабочий погиб при взрыве на производственной базе в Ленинском районе Иркутска
СК проводит проверку по факту происшествия.
СК проводит проверку по факту происшествия.
Рабочий погиб при взрыве на территории базы «Сибирская Производственная компания» в Ленинском районе Иркутска 18 сентября. В настоящее время сотрудники следственного отдела проводят проверку по факту происшествия. Для установления причин смерти тело направлено на
Утром 18 сентября в дежурную часть ОП-8 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение о том, что на территории базы «Сибирская Производственная компания», расположенной на улице Полярная, 209Б, обнаружено тело мужчины.
«Установлено, что мужчина чистил двигатель при помощи самодельного парового устройства. При нагревании емкости открытым огнем, в ней закипала вода, и образовывался пар, с помощью которого осуществлялась чистка двигателя. В
Сейчас на месте работают следователи и сотрудники