Три квартиры пострадали от пожара на ул. Ватутина во Владивостоке

Пожарные прибыли на место происшествия в 04.46 и приступили к тушению. В ходе разведки было обнаружено возгорание в трех квартирах. В одной из квартир горели отделка кухни, коридор и санузел; во второй — балкон; в третьей стеклопакет на лоджии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.