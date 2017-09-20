Три квартиры пострадали от пожара на ул. Ватутина во Владивостоке
Сообщение о возгорании на ул. Ватутина во Владивостоке поступило в
Сообщение о возгорании на ул. Ватутина во Владивостоке поступило в
Пожарные прибыли на место происшествия в 04.46 и приступили к тушению. В ходе разведки было обнаружено возгорание в трех квартирах. В одной из квартир горели отделка кухни, коридор и санузел; во второй — балкон; в третьей стеклопакет на лоджии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.
В 04.53 пожар был локализован, в 06.30 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 59 кв. м. С огнем боролись 21 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.