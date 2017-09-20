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05:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Анар Аллахверанов просидит в хабаровском СИЗО ближайшие два месяца

Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера водворили в следственный изолятор накануне вечером.

Источник: Reuters

Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве спортсмена Андрея Драчева, останется в хабаровском СИЗО как минимум до 19 ноября. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщили в секретариате Центрального районного суда.

«23 августа суд вынес постановление об аресте обвиняемого на двухмесячный срок. По закону фактический срок заключения исчисляется с момента задержания. В данном случае Аллахверанов явился к следователям вчера. [Через два месяца], если следователи вынесут ходатайство о продлении срока ареста, состоится очередное судебное заседание», — рассказали в секретариате суда.

Как уточнила представитель краевого следственного управления СК Светлана Беляцкая, фигуранта громкого дела отправили в изолятор во вторник поздно вечером. Обвиняемый написал явку с повинной и дал показания на допросе.

Напомним, по версии следствия, 20 августа Анар Аллахверанов нанес смертельные травмы чемпиону мира по пауэрлифтингу Андрею Драчеву. Аллахверанов скрывался от правоохранителей почти месяц. Вчера, 19 сентября, он сам сдался следователям.

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