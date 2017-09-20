Анар Аллахверанов просидит в хабаровском СИЗО ближайшие два месяца

Источник: Reuters

Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве спортсмена Андрея Драчева, останется в хабаровском СИЗО как минимум до 19 ноября. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщили в секретариате Центрального районного суда.

«23 августа суд вынес постановление об аресте обвиняемого на двухмесячный срок. По закону фактический срок заключения исчисляется с момента задержания. В данном случае Аллахверанов явился к следователям вчера. [Через два месяца], если следователи вынесут ходатайство о продлении срока ареста, состоится очередное судебное заседание», — рассказали в секретариате суда.

Как уточнила представитель краевого следственного управления СК Светлана Беляцкая, фигуранта громкого дела отправили в изолятор во вторник поздно вечером. Обвиняемый написал явку с повинной и дал показания на допросе.